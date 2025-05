Elezioni, sondaggio Youtrend per Telenord: consenso ampio per Skymetro e Gronda, divisioni sulla Funivia

Il sondaggio YouTrend per Telenord sulle Comunali di Genova (25-26 maggio) evidenzia alcuni aspetti interessanti degli orientamenti dell'elettorato rispetto ai temi concreti principali della campagna elettorale: Skymetro della Valbisagno, Funivia Stazione Marittima - Begato, Gronda autostradale. Tutti e tre i progetti incontrano il favore degli interpellati, col margine più ampio per la Gronda e quello più risicato, sotto la maggioranza assoluta, per la Funivia. La differenza di scelta per il candidato sindaco influisce solo sui numeri ma non sul favore complessivo per le tre opere, Funivia a parte che risulta sgradita al 51% degli elettori pro Salis che però appoggiano al 50% lo Skymetro. Molto più persuasi della necessità delle tre opere gli interpellati che voteranno Piciocchi, con un 89% per lo Skymetro che diventa 85% per la Gronda e 67% per la Funivia.





SKYMETRO - Il progetto di collegamento metropolitano sopraelevato tra Brignole e l'alta Val Bisagno incontra il favore di un'ampia maggioranza: 64% FAVOREVOLI (48% 'favorevoli' e 16% 'molto favorevoli') contro 20% CONTRARI (14% 'abbastanza contrari' e 6% 'molto contrari') e un 16% di INDECISI.

Disaggregando il dato secondo i candidati, gli elettori di Silvia Salis sono favorevoli al 50%, contrari al 42% e indecisi all'8%. Molto più propensi all'opera gli elettori di Pietro Piciocchi: favorevoli all'89%, contrari al 6% e indecisi al 5%. L'opera piace anche alla maggioranza degli elettori degli altri candidati (favorevoli all'81%, contrari al 16% e indecisi al 3%) e agli indecisi (favorevoli al 59%, contrari al 18% e indecisi al 23%).





FUNIVIA - Anche il progetto di collegamento funiviario tra la Stazione Marittima e il Forte di Begato piace alla maggioranza, sia pure non assoluta, degli elettori, con quasi un interpellato su quattro incerto sul parere da dare: 49% FAVOREVOLI (37% 'abbastanza favorevoli' e 12% 'molto favorevoli') contro 29% CONTRARI (18% 'abbastanza contrari' e 11% 'molto contrari') e un 22% di INDECISI.

Disaggregando il dato secondo i candidati, gli elettori di Silvia Salis sono contrari al 51%, favorevoli al 32% e indecisi al 17%. Molto più propensi all'opera gli elettori di Pietro Piciocchi: favorevoli al 67%, contrari al 18% e indecisi al 15%. L'opera piace alla maggioranza degli elettori degli altri candidati (favorevoli al 63%, contrari al 37%) e agli indecisi (favorevoli al 49%, contrari al 23% e indecisi al 38%).





GRONDA - Per quanto riguarda la Gronda autostradale, il controverso progetto piace alla stragrande maggioranza degli elettori, con il 'partito degli INDECISI'(20%) più forte di quello dei contrari: 71% FAVOREVOLI (54% 'abbastanza favorevoli' e 17% 'molto favorevoli') contro 9% CONTRARI (7% 'abbastanza contrari' e 2% 'molto contrari').

Disaggregando il dato secondo i candidati, il plebiscito accomuna gli elettori di Silvia Salis (favorevoli al 74%, contrari al 14% e indecisi al 12%) e quelli di Pietro Piciocchi (favorevoli all'85%, contrari al 4% e indecisi all'11%. L'opera piace alla maggioranza degli elettori degli altri candidati (favorevoli al 55%, contrari al 45%) e agli indecisi (favorevoli al 66%, contrari al 7% e indecisi al 27%).





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.