Elezioni, Piciocchi: “Noi garantiamo allineamento Comune-Regione-Governo”. Salis: “Collaborazione istituzionale è base della democrazia”

Lo scontro tra Pietro Piciocchi e Silvia Salis si infiamma a distanza. Questa volta l’oggetto del contendere è l’allineamento tra Comune, Regione, Autorità Portuale e Governo, che secondo il candidato del centrodestra con una sua vittoria “consentirà di portare avanti iniziative di sviluppo della città”, al contrario di quello che succederebbe se si riaprisse “una stagione tra amministrazioni locali” col successo del centrosinistra. Secondo Piciocchi ci sono i presupposti perché questo conflitto avvenga, “abbiamo visto la candidata della sinistra definire bullo il presidente di Regione, l’ho trovata una grandissima mancanza di rispetto”.

Risposta - Silvia Salis però non ci sta e a margine dell’evento di lancio della campagna elettorale di Michele Colnaghi, candidato presidente del Municipio Centro Ovest, respinge tutte le accuse. “È concepibile continuare a dare dell’incompetente ad una persona e pensare che questa stia zitta e faccia finta di non essere stata insultata?” chiede con una domanda retorica, e dopo la parata arriva la stoccata: “Forse da quella parte sono abituati ad essere trattati così da Bucci, io non mi faccio trattare così. Un conto è non essere d’accordo, un conto è dare dell’incompetente con toni paternalistici e mansplaning, uomini che spiegano alle donne come si fa a stare al mondo”.

Salvini - Per quanto riguarda la parte più strettamente politica della polemica, Salis è convinta che Regioni e Comuni di colore diverso possano collaborare, “succede da anni, siamo in democrazia” ha ribattuto. Su questo un assist inaspettato arriva dal Ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, che a margine della visita ad Euroflora di pochi giorni fa aveva dichiarato di collaborare “con sindaci di tutti i colori politici perché rispondo ai cittadini. Fare nuovi treni, avere porti e aeroporti sicuri è a vantaggio dei cittadini, non dei sindaci. Il mio mestiere è trovare soldi per fare opere pubbliche. Lo faccio nella mia Milano, nonostante il sindaco (Beppe Sala, ndr) non perda occasione per commentare, attaccare, provocare, insinuare. I soldi per le metropolitane o per le Olimpiadi li trovo non per il sindaco, ma per i cittadini” (QUI le dichiarazioni del ministro).

Centro Ovest - Mentre la candidata risponde alle domande dei giornalisti, la sala del Centro Civico Buranello di Sampierdarena si riempie fino a registrare il tutto esaurito. Il volto di Michele Colnaghi, candidato al suo terzo mandato da presidente del Municipio Centro Ovest, lascia trasparire soddisfazione, “non mi aspettavo che il 2 maggio col ponte ci fosse così tanta gente - confessa -, il Centro Ovest ha risposto alla grande. Merito anche di Silvia che attira sempre tanta gente”.

Temi - Secondo il candidato i temi principali del suo Municipio non sono solo i depositi: “Dobbiamo riportare al centro i municipi perché sono stati depotenziati” spiega. Ma a preoccupare è soprattutto “la manutenzione delle scuole, abbiamo tantissimi arretrati, circa 4,5 milioni per le manutenzioni”.

