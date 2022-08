Elezioni, Piana (Lega): "Per il rimpasto dopo il voto è ancora presto per il toto-nomi"

"Credo che sia ancora presto per entrare in un toto-nomi. Un rimpasto di Giunta lo si fa, dopo minimo un mese o due dalle elezioni e sempre di concerto con le esigenze, ma soprattutto le volontà delle segreterie di partito. Non sta a me decidere su chi sarà il candidato a ricoprire la carica di assessore sia per il mio partito che per gli altri. Lo deciderà il presidente Toti con i segretari degli altri partiti". Lo ha dichiarato il vicepresidente della Liguria, Alessandro Piana, in serata, a margine dell'inaugurazione del point elettorale, di via Manzoni, a Sanremo. In caso di elezione dei candidati che oggi sono assessori in giunta si andrebbe ad un rimpasto.

Sul fatto, che quella di quest'anno è una campagna elettorale "lampo", ha poi aggiunto: "La modernità della politica ci ha abituato a campagne elettorali brevi e sono contento, perché si rischia altrimenti di stancare l'elettore e soprattutto i candidati. Dunque, sarà una campagna breve ma intensa. Il mio percorso sarà da Ventimiglia a Sarzana e viceversa, ascoltando quelli che sono le volontà e gli interessi dei territori, sia dalla costa che dall'entroterra. Diciamo che l'esperienza in consiglio regionale nei cinque anni precedenti e soprattutto negli ultimi due anni da vice presidente e assessore all'Agricoltura mi hanno permesso di avere un quadro già abbastanza chiaro di quelle che possono essere le situazioni critiche e le possibilità di migliorare altre realtà del nostro territorio".