Elezioni, Avvenente sfida Cavo e Piccardo e cita Papa Francesco: "Flat tax? Aberrazione. Chi più ha, più deve pagare"

Cita Papa Francesco l'assessore ai Centri storici del Comune di Genova Mauro Avvenente, parlando della sua candidatura alla Camera con il Terzo Polo (Renzi e Calenda ndr) e sottolineando che "chi più ha e più deve contribuire al bene della collettività". Con l'esponente genovese di spicco di Italia Viva si parlava di fiscalità, flat tax e progressività. "Di' qualcosa di sinistra", diceva Nanni Moretti a D'Alema, e le parole di Avvenente certo non saranno dispiaciute al popolo della sinistra, magari lo rimpiangeranno anche dopo la scelta di appoggiare con il suo partito il centrodestra guidato dal sindaco Marco Bucci.

"Parlare di flat tax uguale per tutti credo che sia un'aberrazione, anche perché la nostra Costituzione parla chiaramente di progressività - ha commentato ai microfoni di Telenord Avvenente - e quindi se il centrodestra dovesse vincere non potrà pensare di applicarla in maniera pedestre. Dovranno fare necessariamente delle fasce, delle aliquote che possano rispettare un principio sacrosanto, come ci ricorda anche Papa Francesco, ovvero chi più ha più deve contribuire al bene della collettività".

Ma torniamo alla candidatura di Mauro Avvenente, schierato dal suo partito (Iv) alla Camera per il collegio uninominale Genova Ponente, contro "due colossi", come lui stesso le ha definite, l'assessore regionale alla Formazione (Noi Moderati) Ilaria Cavo e la sindaca di Rossiglione in quota Pd Katia Piccardo. Nello stesso collegio correrà anche l'esponente del Movimento Cinque Stelle Roberto Traversi. "Metterò tutto l'impegno per la lista nata dopo l'accordo tra Renzi e Calenda per portare avanti l'agenda Draghi" ha aggiunto Avvenente.