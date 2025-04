Cristina Lodi si candida con Piciocchi: non era un pesce d’aprile, ma omonimia. Oggi la presentazione

Non era un pesce d’aprile, ma un caso di omonimia. La Cristina Lodi che si candida in ‘Orgoglio Genova’ a sostegno di Pietro Piciocchi non è la segretaria regionale di Azione, che invece appoggia convintamente Silvia Salis nel quadro del campo largo, ma un’omonima imprenditrice, anch’ella genovese, attiva nel campo della promozione di talenti dello sport e dello spettacolo, tra cui le ginnaste gemelle Alice e Asia D'Amato.

Fin dalla mattinata, la nota della lista ‘Orgoglio Genova’ aveva mandato fuori strada le redazioni, allertate dalla data del 1° aprile: non era verosimile che la Cristina Lodi passata, con il suo partito, a sostenere Silvia Salis, a fianco della quale si era vista in tutte le uscite pubbliche della candidata a sindaco del centrosinistra, avesse deciso una brusca mossa del cavallo. Non era verosimile e soprattutto non era vero. Difatti la leader di Azione ha passato la mattinata a rispondere a telefonate e messaggi, smentendo seccamente che si trattasse di una notizia fondata, con tutte le conseguenze del caso.

Ma non era finita. Nel pomeriggio, sempre ‘Orgoglio Genova’ diffondeva una nota che annunciava la presentazione della candidatura di Cristina Lodi, che sarebbe stata ufficializzata mercoledì mattina, al termine della conferenza stampa di Vince Genova e alla presenza del candidato sindaco Pietro Piciocchi. “Accogliamo con orgoglio la forte scelta di campo di Cristina Lodi - le parole del coordinatore Federico Barbieri - Per noi si tratta di una candidatura di peso che rafforza la nostra lista e l'intera coalizione".Se era uno scherzo, insistere sarebbe stato deleterio nonché foriero di conseguenze. Ma non lo era.

In realtà, lo si è appreso in serata, altro che pesce d’aprile. Cristina Lodi si candida davvero per Piciocchi, ma non è la leader calendiana in Liguria. E’ un’altra e non sono nemmeno parenti. E’ la cofondatrice e direttrice di Golden Sabre Agency, una società che rappresenta sportivi e artisti e ne cura immagine e attività. Dieci anni fa Cristina Lodi divenne l'agente di Aldo Montano, incontrato a una sfilata, e da allora ha cominciato a seguire sportivi in evidenza alle Olimpiadi di Rio 2016 come Fabio Basile, oro nel judo, e Frank Chamizo, bronzo nella lotta libera. Nel 2017 ha iniziato a curare l'immagine di Ignazio Moser, figlio di Francesco. Dalla collaborazione con Montano, Moser e l'ex calciatore Nicola Ventola è nata nel 2020 Golden Sabre Agency.

La conferma della candidatura arriva dalla stessa imprenditrice: “Sono ufficialmente candidata alle prossime elezioni Amministrative del 25 e 26 maggio per il Consiglio Comunale con la lista civica @orgoglio_genova a sostegno del Candidato Sindaco @piciocchipergenova. Sono tornata in città dopo 23 anni ed ho trovato una Genova nuova, cambiata, con tanta voglia di fare. Dobbiamo andare avanti e non tornare indietro e portare avanti il lavoro del Presidente @bucciperlaliguria che ha sempre lottato per regalare speranza a questa città e per far sì che I suoi talenti non debbano lasciare Genova per affermarsi. Spero di essere utile e di portare la mia esperienza al servizio della comunità”.

Lodi contro Lodi, insomma, come nemmeno nel film di Mankiewicz con Bette Davis e Anne Baxter. E senza quel brivido che Dini Mariano detto Lamberto aveva provato, quasi trent’anni fa, quando lo avevano reclutato per presentare una lista destinata a sovrapporsi a quella dell’omonimo banchiere centrale che, dopo aver guidato il Tesoro nel Berlusconi I e il governo tecnico dopo la caduta del primo esecutivo del Cavaliere, si era presentato con una sua lista nel centrosinistra. La sfida a distanza tra le Lodi è qualcosa di inatteso, di certo gestito in modo sopraffino dai comunicatori della lista civica di riferimento. Il vero pesce d'aprile è stato far passare per tale qualcosa che non lo era.

