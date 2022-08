Elezioni, l'ex 5s Battelli corre con Di Maio: "Caro bollette colpa di chi ha fatto cadere il Governo: Conte, Salvini e Berlusconi"

"Sarà una campagna elettorale complessa, specialmente per il periodo assolutamente sbagliato in cui verrà celebrata. E questa è responsabilità del “partito di Conte”, di Salvini e Berlusconi". Così oggi Sergio Battelli (Impegno Civico) ai microfoni di Telenord. "Le bollette alle stelle stanno mettendo in difficoltà imprenditori e cittadini comuni: il Governo ad agosto avrebbe potuto e dovuto agire sul caro gas lavorando insieme ai partner europei. Purtroppo questo non è stato possibile per colpa di questi 3 soggetti che si sono messi assieme, partendo da Conte che avrebbe dovuto essere il collettore del centrosinistra e che invece, dopo un anno, ha finito per buttare giù il Governo".

"Affrontiamo una campagna elettorale che non avrebbe dovuto esserci - aggiunge Battelli - con una crisi sociale ed economica imponente e un centrodestra che promette e promette ma che non ha ancora spiegato dove prenderà i soldi.

ll Movimento 5 stelle oggi con Conte è tornato indietro di 20 anni. Siamo andati al Governo con il 33% perché i cittadini volevano che cambiassimo il Paese, ma si cambia in maggioranza, mettendoci la faccia e portando avanti delle linee politiche, mentre Conte ha voluto rispolverare il populismo e lo slogan facile. Ma al Paese serve un tetto ai rincari del gas, perché il boom dei costi dell'energia ha fatto crescere l'inflazione. Questa è la grande colpa di Conte, Salvini e Berlusconi: avere fatto cadere un Governo che stava lavorando proprio per contrastare gli aumenti in bolletta".