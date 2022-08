Elezioni, inaugurazione point Lega a Sanremo. Rixi: "Interrompere l'isolamento infrastrutturale ligure"

“Si capisce in questa provincia quanto sia necessario mettere a posto le infrastrutture: in Italia in generale, in Liguria in particolare e ancora di più nel ponente della nostra regione”. Così Edoardo Rixi, candidato alla Camera nel collegio di Imperia-Savona alle elezioni del prossime del 25 settembre, oggi a Sanremo in occasione dell'inaugurazione del point elettorale del Carroccio. Presenti fra gli altri anche Alessandro Piana e Flavio Di Muro, anch'essi candidati.

“La Liguria dal punto di vista infrastrutturale è spesso isolata e sembra quasi l'ultima provincia dell'impero - aggiunge Rixi - Credo che invece sia l'ingresso principale del turismo in questo Paese, per cui penso sia il caso di rimettere mano a tutta una serie di progetti, alcuni dei quali finanziati anche grazie all'intervento della Lega: penso all'Aurelia Bis o il raddoppio della Genova – Ventimiglia. Ci vogliono nuove formule affinché le opere pubbliche si possano fare velocemente e bene come avvenuto a Genova dopo il crollo del Ponte Morandi, senza aspettare che avvengano tragedie simili".

"C'è la voglia di portare il nostro in un esecutivo a livello nazionale - insiste Rixi - penso che la Liguria in questo momento abbia bisogno di una rappresentanza forte a Roma, ed è anche il motivo per il quale noi abbiamo deciso di candidare tutti parlamentari liguri e non consentire a nessuno di scipparci qualche collegio uninomimale. Il Centrodestra sull'uninominale ha tenuto tutti, noi abbiamo cercato di tenere anche sui capilista sia alla Camera che al Senato.”