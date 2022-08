Elezioni 25 settembre, ecco i nomi della Lega: in lista Bruzzone e Ravetto alla Camera e Piana al Senato

La Lega ha definito le candidature per le prossime elezioni del 25 settembre. Oltre a Edoardo Rixi, che correrà nel collegio uninominale della Camera a Ponente, e Stefania Pucciarelli, indicata come candidata del collegio uninominale Levante per il Senato, il partito guidato da Matteo Salvini ha scelto i seguenti profili per i collegi proporzionali.

Alla Camera correranno quattro parlamentari uscenti: il senatore Francesco Bruzzone; la deputata cuneese Laura Ravetto; i due deputati Flavio Di Muro e Sara Foscolo. Al Senato, invece, in lista ecco: il vicepresidente della Regione Alessandro Piana; Stefania Pucciarelli (inserita, dunque, nel listino proporzionale); il senatore uscente Paolo Ripamonti; Elisabetta Eva Franzoia, responsabile del dipartimento famiglia della Lega in Liguria.

Inoltre sarà candidato in Veneto lo spezzino Lorenzo Viviani, già deputato nell'ultima legislatura.

Nel presentare i candidati, Edoardo Rixi ha spiegato che si tratta di "scelte fatte in continuità col territorio". E per i ruoli nel governo: "Puntiamo ad averne di sempre più importanti".

Trapela grande ottimismo: “Siamo fiduciosi su tutti i collegi, faremo 6 su 6 agli uninominali"

Per Edoardo Rixi occorre potenziare il sistema infrastrutturale in regione, opportunità da cogliere grazie alla possibilità di ottenere nuovi fondi per lo sviluppo delle opere. L'obiettivo è contare di più a Roma per risolvere i problemi di carenza di infrastrutture che attanagliano il sistema economico regionale, magari con la nascita del Ministero del Mare, mentre secondo il vicepresidente della Regione Piana bisogna insistere anche nel potenziamento del settore agricolo ligure, che ha grandi prospettive di sviluppo e prodotti d'eccellenza.