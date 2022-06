Elezioni Genova, tutti i risultati dei comuni della città metropolitana

di Redazione

Francesco Silvestrini vince ad Arenzano, mentre Limocini è il nuovo sindaco di Cicagna. Claudio Montaldo trionfa a Ceranesi

In cinque comuni della città metrpolitana di genova gli elettori sono andati alle urne. Si tratta, in ordine alfabetico, di Arenzano, Ceranesi, Cicagna, Pieve Ligure e Rovegno.

Ad Arenzano ha vinto Francesco Silvestrini (Insieme per Arenzano) con il 43,43% davanti a Giacomo Robello (Vivi Arenzano) con il 31,17% , Daniela Sala Tedeschi (Apertamente Arenzano) con il 22,63% e Mirko Lanzoni (Adesso Arenzano) con il 2,77%.

A Ceranesi il nuovo sindaco è Claudio Montaldo (Una storia in Comune). Grazie a 870 voti batte Emanuela Molinari (Bene Comune) con 450 voti e Gerardo Altosole (Uniti per Ceranesi).

A Cicagna il nuovo sindaco è Marco Limoncini che ha ottenuto il 71,19% dei voti. Antonietta Antonaci si è fermata al 28,81% .

A Rovegno Giuseppe "Pinuccio" Isola ("Uniti per continuare") resta in Comune con il 51,55% dei voti (155), contro il 29,57% di Davide Rettagliata (89 voti) di "Una valle in Comune" e il 18,94% di Celestino Guarnieri (57 voti) per la lista "Rovegno".

A Pieve Ligure successo per Paola Negro (Pieve nel Cuore), candidata dell'area progressista che ha ottenuto 623 voti, contro i 505 di Enrico Montobbio, esponente della lista "Per Pieve".