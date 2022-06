Chiavari. Sarà ballottaggio tra Federico Messuti (48,39% appoggiato dalle liste "Di Capua - Avanti Chiavari", "Maestrale", "Partecip@ttiva" e "Giovani per Chiavari") e il candidato del centrosinistra Mirko Bettoli (Pd, Lista Bettoli e Sinistra per Chiavari) che ha avuto il 16,80% dei consensi.

Appena dietro Silvia Garibaldi ("Con Silvia vola Chiavari", "Chiavari per tutti" e "Insieme si può") con il 15,80%.

Insomma a Messuti non riesce il colpo al primo turno e non riesce davvero per pochissimo.

La scelta dei 5Stelle di correre da soli non è stata fortunata: Davide Grillo ha ottenuto solo il 2,7%.