Elezioni Genova, Uremassi si prende la Media Valbisagno: "Risultato storico, mi sembra di essere il Genoa a Liverpool"

di Redazione

Risultato storico nel municipio della Media Valbisagno a Genova. Maurizio Uremassi ha battuto la concorrenza diventando presidente.

"Il primo pensiero a tutte le persone che ho incontrato - le sue parole a Telenord - grazie a mia moglie che mi ha spinto e aiutato tantissimo. E' una gioia importante ma in queste settimane ho incotrato tante persone che hanno problemi e che sono in difficoltà e quindi sono consapevole che ci sarà tanto da fare. Non voglio promettere niente, solo massimo impegno. Sono un genoano, mi sembra di essere un po' come un genoano a Liverpool, quando successe qualcosa di incredibile. Una delle nostre priorità è la mobilità, la gente vuole andare in centro in maniera sicura e veloce"