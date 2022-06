Elezioni Spezia, Peracchini vince ancora: "La gente ci ha affidato il proprio futuro"

di Redazione

Pierluigi Peracchini confermato sindaco della Spezia. Per il candidato del centrodestra elezione con il 53% dei voti. Battuta la principale rivale, la candidata dei progressisti Piera Sommovigo che si è fermata al 37,% dei voti.

Festa grande al point di di Piazza San Domenico di Guzman mentre è ancora in corso lo scrutinio. Ma ormai il vantaggio è diventato incolmabile.

"Gli spezzini - sono le prime parole di Peracchini - hanno voluto decidere il loro futuro affidandosi a chi in questi anno ha dato la vita per questa città. Non vogliono tornare indietro e la Spezia merita di essere la città più bella del mondo con tante prospettive sia di sviluppo, sia occupazionali".