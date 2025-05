Elezioni, Crucioli (UpC): "Nervi, nel Piano Commercio spunta planimetria per nuovo supermercato: allarme per i piccoli negozi"

Polemica per una modifica nella planimetria allegata al nuovo Piano del Commercio approvato recentemente in Consiglio Comunale. Secondo quanto denuncia il consigliere comunale Mattia Crucioli, nel documento ufficiale sarebbe stato alterato il perimetro della fascia di tutela dei centri storici commerciali, consentendo così la costruzione di una nuova grande struttura di vendita nell’area di Campostano, già al centro di discussioni per il progetto di un supermercato.

Il Piano, presentato dal centrodestra come strumento per arginare l’espansione incontrollata di medie e grandi superfici di vendita nelle aree più delicate del tessuto urbano, sembrava inizialmente offrire garanzie ai piccoli commercianti. "L’intento era condivisibile – dichiara Crucioli – e anche il testo normativo è ben scritto. Il problema sta nella planimetria allegata".

Nel dettaglio, la mappa relativa a Nervi non rispetterebbe la linea di protezione di 1000 metri prevista lungo Via Donato Somma. Al contrario, si nota un’anomalia: una sorta di "dentino" che si insinua verso Via Oberdan, cuore del centro storico commerciale del quartiere. "Guarda caso – continua Crucioli – proprio in corrispondenza dell’area dove dovrebbe sorgere il nuovo supermercato. Se realizzato, sarà un colpo mortale per i negozi di prossimità e un altro passo verso la cementificazione di una delle poche aree verdi rimaste".

Il consigliere, candidato sindaco anche alle prossime elezioni per Uniti per la Costituzione, ha promesso di correggere la planimetria qualora venisse rieletto, e lancia un appello agli altri candidati sindaci: "Prendete pubblicamente lo stesso impegno. Serve una tutela vera per i piccoli commercianti e per l’identità dei nostri quartieri".

