Elezioni, Bandecchi (AP) a Telenord: "A Genova servono continuità e la competenza di Piciocchi. Anche i moderati del Pd votino Forza Italia"

Ospite di TgnToday a Telenord, Stefano Bandecchi (sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare) riconferma l'appoggio alla candidatura di Pietro Piciocchi a sindaco di Genova, invitando gli elettori a votare nella lista di Forza Italia i due candidati Alberto Basso e Tiziana Notarnicola: "A Genova servono continuità e competenza. Anche i moderati del Pd votino Forza Italia"

Perché il sostegno a Genova e a Forza Italia - "Genova è una città strategica per l’Italia. L’ho già sostenuta in passato e oggi continuo a farlo appoggiando Piciocchi, candidato sindaco, in una sfida che era iniziata con la sinistra avanti di otto punti. Abbiamo fatto una lista comune Alternativa Popolare–Forza Italia, sotto il simbolo del Partito Popolare Europeo, la nostra famiglia politica. Tiziana Notarnicola e Alberto Basso sono candidati concreti, capaci di "mettere a terra" gli obiettivi".

Valori condivisi con Forza Italia - "Siamo accomunati da una visione liberale e dall’idea che al centro della politica debba esserci la persona. Crediamo in un governo scelto dai cittadini, non in uno Stato che si impone sopra l’essere umano. Questi valori ci rendono compatibili per progetti politici comuni, oggi a livello locale, domani anche nazionale".

Appello ai moderati del Pd - "Invito gli elettori moderati del Pd a riflettere: che ci fanno in un partito alleato con 5 Stelle e Verdi-Sinistra? Il Pd è diventato irriconoscibile. I suoi candidati, come l'"altra" Salis che vuole l'abolizione delle carceri, propongono utopie. Io stesso sono diventato presidente della Provincia di Terni anche grazie ai voti dei moderati del Pd. Ora chiedo loro di sostenere Forza Italia anche a Genova".

Perché serve continuità a Genova - "Dal 2015 a oggi Genova è cambiata: è cresciuta, ha investito in infrastrutture, ha ricostruito il Ponte Morandi, ha dato trasporti gratuiti a anziani e giovani. Il porto di Genova è il primo contribuente italiano: bisogna continuare su questa strada. Chi ha governato fino al 2016 ha abbandonato la città. Ora serve continuità con chi l’ha rilanciata, come Bucci e Piciocchi"

Sicurezza e rigenerazione urbana - "Nel 2015 il centro storico era in mano alla criminalità. Oggi, grazie al lavoro fatto, ci sono quattro volte più telecamere. Serve più polizia locale, anche in periferia. Chi oggi minimizza il ruolo della polizia, come fa la sinistra, dimostra di non avere a cuore la sicurezza".

Sviluppo infrastrutturale e visione futura - "Genova ha bisogno di ponti, gallerie, infrastrutture. Deve continuare a crescere. Abbiamo già vissuto i 15 anni del “no a tutto”. Ora serve il coraggio di dire sì allo sviluppo. Solo con l’appoggio del Partito Popolare Europeo e di forze responsabili come Forza Italia possiamo portare avanti questo percorso".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.