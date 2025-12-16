Dramma a Sampierdarena: anziano ucciso e trascinato per strada da un camion

Ancora sangue sulle strade genovesi. Poco dopo le 19, un drammatico investimento mortale si è verificato in via Cantore, nel quartiere di Sampierdarena. Un autoarticolato, per cause ancora in corso di accertamento, ha travolto un pedone, trascinandolo lungo corso Martinetti fino al Belvedere.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato il mezzo pesante – diretto verso monte – trascinare qualcosa sotto il telaio: purtroppo, si trattava del corpo della vittima.

E' il secondo investimento mortale in Liguria da parte di un autoarticolato: in mattinata (leggi qui) era morta una studentessa 22enne a Savona, travolta da un Tir in corso Tardy e Benech

