Tamponamento tra camion sull’A10, traffico in tilt verso Genova

Mattinata difficile sull’autostrada A10 nel tratto compreso tra Varazze e Arenzano, dove un incidente ha provocato rallentamenti e lunghe code in direzione Genova. Due mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un tamponamento avvenuto a circa due chilometri dall’uscita di Arenzano.

Un conducente soccorso - L’incidente si è verificato intorno alle 9, in condizioni di pioggia. I due camion si sono urtati mentre viaggiavano sulla corsia di marcia. Ad avere la peggio è stato uno degli autisti, un uomo di 61 anni, che ha riportato un trauma cranico: le sue condizioni non sono gravi, ma è stato comunque trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Rallentamenti e code - Il traffico ha subito pesanti ripercussioni fin dalle prime fasi dell’incidente, anche a causa delle criticità già presenti al casello di Pra’. La coda ha rapidamente raggiunto il chilometro di lunghezza. Intorno alle 9.30 l’intervento della polizia stradale ha permesso di liberare la carreggiata e avviare il graduale ritorno alla normalità.

