Scontri prima di Genoa-Inter, sale a 15 il numero degli agenti feriti
di R.C.
Indagini della Digos e della polizia scientifica per identificare gli autori
È salito a quindici il numero degli agenti dei reparti mobili feriti a Genova fuori dallo stadio Lugi Ferraris negli scontri tra tifosi prima della partita Genoa-Inter. Un bilancio che potrebbe ulteriormente aumentare visto che sono ancora in corso altri accertamenti medici.
Sono in corso le indagini della Digos e della polizia scientifica per l'identificazione degli ultrà. I tentativi di scontri tra le tifoserie sono iniziati dalla scalinata Montaldo e proseguiti nelle vie limitrofe. Sono stati incendiati una macchina, un furgone e uno scooter.
