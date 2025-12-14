Genova, aggressione con coltello in via XII Ottobre: ferito un 41enne

Poco dopo le 4:00 di questa notte l'ambulanza 3-280 della Croce Bianca Genovese è intervenuta in codice giallo in via XII Ottobre per un'aggressione.

A seguito di un alterco fra due senza fissa dimora di nazionalità estera che stazionavano in giacigli di fortuna a poca distanza l'uno dall'altro, un 41enne ha riferito di essere stato attinto da un grosso coltello estratto dall'altro uomo, un 35enne; è stato colpito alla testa e ad un polso riportando lievi ferite.

Ha rifiutato le cure in ospedale. Sul posto anche la Polizia di Stato con tre pattuglie per ricostruire la vicenda.

