Davagna, giovane escursionista soccorso dai vigili del fuoco

Sabato pomeriggio un gruppo di ragazzi si è trovato in difficoltà su un sentiero a Davagna (Genova) in località Marsiglia. All'arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e della Croce Rossa, uno dei giovani aveva bisogno di essere trasportato. Stabilizzato su una speciale barella per il trasporto in montagna, il personale dei vigili del fuoco e del Soccorso Alpino si sono alternati nel trasporto fino alla strada carrabile, dove c'era l'ambulanza ad attenderlo.

