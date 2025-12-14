Incidenti tra tifosi a Marassi, auto e scooter a fuoco: devastazione, danni e feriti

Camioncini, auto e scooter a fuoco, bottiglie di vetro sulla strada, cassonetti bruciati. E' piuttosto pesante il bilancio dei danni nel quartiere di Marassi, a Genova, al termine degli scontri tra tifosi avvenuti poco prima di Genoa-Inter, partita in programma allo stadio "Ferraris" per la 15a giornata di serie A.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti, lato tribune, per domare un incendio che si era sviluppato all'altezza di piazzale Moresco, in prossimità del mercato.

Tre poliziotti sono rimasti feriti livemente negli scontri di questo pomeriggio. Gli agenti sono stati trasportati in codice verde all'ospedale San Martino. Poliziotti e carabinieri hanno dovuto sparare numerosi lacrimogeni per separare le tifoserie, che si sono affrontate con lanci di petardi, fumogeni e bottiglie.

Nello specifico un furgone e una moto sono andati a fuoco e due auto sono rimaste danneggiate dalle fiamme. Il traffico sulla strada di fronte allo stadio è rimasto lungamente bloccato.

