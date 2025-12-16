Scontri per Genoa-Inter: cinque arresti in flagranza differita

Cinque persone appartenenti a frange ultrà del tifo genoano sono state arrestate nella prima mattinata di oggi dalla Polizia di Stato per i gravi disordini avvenuti domenica 14 dicembre, nelle ore precedenti la partita Genoa–Inter allo stadio Luigi Ferraris. Gli arrestati sono stati trasferiti nelle case circondariali di Marassi e Alessandria. Le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità e completare il quadro complessivo degli eventi.





L’operazione è stata condotta dalla DIGOS della Questura di Genova, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica e in raccordo con la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Gli arresti sono avvenuti in flagranza differita, al termine di un’attività investigativa avviata immediatamente dopo gli scontri.





Le indagini, basate sull’analisi delle immagini di videosorveglianza cittadina e dello stadio, oltre al materiale raccolto dalla Polizia Scientifica, hanno consentito di ricostruire nel dettaglio le singole responsabilità. I cinque arrestati, tutti italiani e residenti in zona, hanno un’età compresa tra i 23 e i 47 anni e risultano in parte già noti alle forze dell’ordine: uno era stato sottoposto a sorveglianza speciale, un altro è destinatario di DASPO urbano, mentre gli altri hanno precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione.





I soggetti sono indagati, a vario titolo, per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, travisamento, violazioni della normativa sulle manifestazioni sportive e danneggiamento aggravato. In particolare, uno degli arrestati è stato ripreso mentre lanciava un pesante cartello stradale contro le forze dell’ordine, impegnate a separare le tifoserie, mentre altri sono stati documentati mentre colpivano gli agenti con bastoni, aste e cinghie.

