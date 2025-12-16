Truffe agli anziani: da Genova a Napoli, operazione dei carabinieri porta a 21 arresti. Un bottino da 120mila euro nascosto in scaldabagno (VIDEO)

Maxi operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Genova contro una rete criminale dedita a truffe agli anziani. Coordinati dalla Procura di Napoli, i militari hanno eseguito 21 misure cautelari nei confronti di presunti membri di un’organizzazione con base a Napoli, attiva su scala nazionale, dalla Liguria alla Lombardia, dal Lazio alla Sicilia.

Secondo le indagini, la banda prospettava alle vittime falsi incidenti stradali gravissimi, minacciando conseguenze legali se non fossero stati versati ingenti pagamenti immediati. Attraverso chiamate telefoniche, spesso simulando l’identità delle forze dell’ordine, i truffatori sfruttavano la conoscenza di nomi di figli e nipoti per ottenere denaro e gioielli. Le indagini hanno documentato 33 episodi di truffa per un giro d’affari stimato in circa 300mila euro, di cui oltre 120mila in contanti recuperati, nascosti persino in uno scaldabagno.

Un aspetto particolare dell’organizzazione era il coinvolgimento di due orafi napoletani, uno titolare di gioielleria a Spaccanapoli e l’altro di un laboratorio abusivo nel Borgo Orefici, sequestrato durante le operazioni. I gioielli sottratti agli anziani venivano smontati, valutati e riciclati. Parte dei proventi era reinvestita in immobili e attività commerciali a Napoli, anch’essi sottoposti a sequestro.

“Si tratta di reati odiosi – ha dichiarato il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri – commessi ai danni di persone fragili e spesso malate. Gli anziani consegnavano somme anche di 8-9mila euro e preziosi, convinti di poter evitare gravi conseguenze.”

I carabinieri di Genova, in stretta collaborazione con quelli di Napoli, hanno condotto le indagini, mettendo in luce come la Liguria fosse tra le regioni colpite dalla rete criminale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.