Savona: ragazza travolta e uccisa da un Tir in pieno centro

Tragedia questa mattina a Savona, dove una giovane donna di 22 anni, Valentina Squillace (foto dal profilo personale FB), ha perso la vita dopo essere stata investita da un Tir corso Tardy e Benech. L’episodio si è verificato intorno alle 8, in una delle arterie più trafficate della città. Nello stesso punto, vent’anni fa, una vigilessa in ciclomotore era stata travolta e uccisa da un camion militare.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane stava attraversando la strada quando è stata colpita da un camion. L’impatto è stato violento e non le ha lasciato scampo. I soccorsi del 118 sono arrivati rapidamente sul posto, insieme alla polizia locale e ai vigili del fuoco, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare le condizioni in cui è avvenuto l’attraversamento. La zona è presidiata per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

