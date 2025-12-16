Meteo Liguria: finisce l’allerta neve a Ponente, piogge ancora possibili sul Centro-Levante
di R.C.
Piogge diffuse e localmente abbondanti e nevicate che possono spingersi fino a quote insolitamente basse
Si chiude alle 14 di oggi l’allerta gialla per neve sui versanti padani di Ponente, dopo le nevicate che hanno interessato in particolare la Val Bormida e l’entroterra genovese (immagine di archivio), spinte dal calo delle temperature fino a quote di fondovalle.
La perturbazione in transito dalla serata di ieri ha portato piogge diffuse su tutta la regione, inizialmente sul Ponente e poi sul resto della Liguria. Nel corso della giornata restano possibili rovesci sul Centro-Levante, dove non si escludono precipitazioni localmente persistenti, soprattutto lungo la costa.
Nel pomeriggio è atteso un generale miglioramento, con fenomeni in attenuazione, spostamento delle piogge verso Levante e una graduale risalita della quota neve. Residui effetti del maltempo potrebbero persistere nelle ore notturne.
