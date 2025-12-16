Liguria, sicurezza stradale, 2024 nero: morti 17 pedoni, 1.275 i feriti

Nel 2024 sulle strade liguri si contano 17 pedoni deceduti e 1.275 feriti a seguito di incidenti stradali. È uno dei dati più significativi che emerge dall’analisi territoriale dell’Istat sull’incidentalità in Italia, che evidenzia come in Liguria stia aumentando l’incidenza delle vittime tra gli utenti più vulnerabili.





Nel complesso, lo scorso anno nella regione si sono verificati 7.960 incidenti, con 62 morti e 9.767 feriti. Rispetto al 2023, il numero di sinistri (+5,7%) e di feriti (+6,2%) cresce più della media nazionale, mentre le vittime aumentano del 12,7%, in controtendenza rispetto al lieve calo registrato in Italia (-0,3%).





Preoccupa in particolare il dato sui pedoni: tra il 2019 e il 2024 la loro incidenza sul totale delle vittime in Liguria è salita dal 26,6% al 27,4%, mentre a livello nazionale è diminuita. Anche considerando bambini, giovani e anziani, la quota di utenti vulnerabili morti in incidente risulta superiore alla media italiana (46,8% contro 45,5%). Ancora più marcata la differenza se si includono pedoni e utenti di veicoli a due ruote: in Liguria rappresentano il 66,1% dei deceduti, contro il 51,8% nazionale.





Sul lungo periodo i dati mostrano comunque un miglioramento: rispetto al 2010 le vittime sono diminuite del 26,2%, in linea con il dato italiano. Tuttavia, rispetto al 2019 – anno di riferimento per gli obiettivi europei – la riduzione resta limitata (-3,1%), e l’indice di mortalità regionale rimane stabile a 0,8 decessi ogni 100 incidenti.





L’impatto economico dell’incidentalità stradale resta elevato. Nel 2024 il costo complessivo in Liguria è stimato in 653 milioni di euro, pari a 432 euro pro capite, incidendo per il 3,6% sul totale nazionale. Un dato che rafforza l’urgenza di interventi mirati per la tutela degli utenti più esposti sulle strade liguri.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.