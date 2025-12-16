Bonassola: ladro si dà alla fuga nelle gallerie ferroviarie, preso dai carabinieri

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Levanto in flagranza di reato con l’accusa di furto con destrezza. Il fatto è avvenuto alla stazione ferroviaria di Bonassola, dove l’uomo è stato sorpreso mentre cercava di rubare la borsetta a una pensionata residente in zona.

Alla vista dei militari, il sospettato ha tentato la fuga imboccando le gallerie ferroviarie in direzione Levanto. L’inseguimento si è concluso poco dopo, quando una pattuglia dell’Arma è riuscita a bloccarlo. Per garantire la sicurezza, con il supporto della Polfer, la circolazione dei treni è stata temporaneamente sospesa.

L’arrestato, di origine tunisina, è comparso questa mattina davanti al tribunale della Spezia, che lo ha condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione. Durante l’operazione è stato inoltre identificato e denunciato a piede libero un uomo di 40 anni, anch’egli di origine tunisina e domiciliato nel Torinese, fermato insieme al 32enne e trovato in possesso di un martelletto frangivetro rubato su un treno regionale.