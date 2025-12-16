Neve sull’A6, safety car e traffico rallentato verso Torino

La neve caduta nell’entroterra savonese ha reso necessario l’intervento della safety car sull’autostrada A6 Torino-Savona, nel tratto compreso tra Millesimo e Ceva in direzione Torino.

A comunicarlo è la concessionaria Autostrada dei Fiori, che segnala rallentamenti alla circolazione e ricorda l’obbligo di avere a bordo le dotazioni invernali nel tratto tra Carmagnola e il bivio A6/A10 di Savona, in entrambe le direzioni.

Disagi anche nell’Imperiese, dove è stata segnalata neve lungo la strada statale 28 del Colle di Nava, tra l’incrocio Carmine–statale 22 di Val Macra e l’innesto del casello di Ceva sull’A6.

Intanto, sulla A26 Genova–Gravellona Toce, Autostrade per l’Italia ha segnalato una coda di circa cinque chilometri, in via di smaltimento, tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri, a causa di un incidente che ha coinvolto tre veicoli nei pressi di uno scambio di carreggiata.

