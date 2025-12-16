Dal divieto di avvicinamento alle nozze: tutto in una notte, rappacificazione e matrimonio

Dalla misura cautelare al matrimonio nel giro di poche ore. È la vicenda di una coppia che avrebbe dovuto sposarsi a novembre, dopo oltre dieci anni di relazione, ma il progetto era stato bloccato ad agosto da un intervento della polizia per una lite familiare.

In quell’occasione la donna, ferita da schegge di vetro, aveva riferito agli agenti di essere stata colpita dopo che il compagno le aveva sottratto il bancomat. Inoltre racconta di aver subito in precedenza uno strattonamento. Era così scattato il codice rosso e per l’uomo, un 31enne nigeriano incensurato, era stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con l’accusa di estorsione e lesioni.

Durante i mesi successivi l’uomo ha continuato a contribuire al mantenimento della compagna e dei quattro figli, vivendo in auto o ospite di amici. Nel frattempo la donna ha chiarito agli investigatori che non vi era stata l’intenzione di ferirla: la finestra si era chiusa bruscamente e il vetro si era infranto colpendola accidentalmente. Anche l’episodio del bancomat è stato ridimensionato, spiegando che serviva per pagare rate di acquisti comuni.

Assistito dall’avvocato Luca Rinaldi, l’uomo ha chiesto e ottenuto la revoca della misura cautelare dopo tre mesi, ammettendo la propria gelosia e dichiarando di essersi rivolto a uno specialista per affrontarla. Subito dopo il provvedimento del giudice, la coppia si è recata in Comune e ha celebrato il matrimonio.

