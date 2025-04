DKV Mobility garantisce il 100% di elettricità sostenibile per la ricarica con DKV Card +Charge nel 2024-25

DKV Mobility, piattaforma leader per i servizi di mobilità internazionale, punta con decisione sulla mobilità sostenibile: nel 2024 l’azienda ha acquistato certificati di energia rinnovabile per l’intero volume di ricarica della DKV Card +Charge.

Il fornitore di servizi di mobilità garantisce, così, che ogni kilowattora ricaricato tramite la DKV Card +Charge nel 2024 proviene al 100% da fonti di energia rinnovabile. In questo modo, i clienti di DKV non solo contribuiscono al successo della transizione energetica, ma possono anche migliorare la propria impronta di carbonio. Le garanzie di origine (GO) soddisfano i criteri RE100, l’iniziativa globale che mira a promuovere l’uso di energia rinnovabile da parte delle aziende, con l‘obiettivo di arrivare a una rete elettrica a zero emissioni nette entro il 2040. DKV Mobility continuerà ad acquistare garanzie di origine per l’intero volume di ricarica dei suoi clienti anche nell’anno solare in corso. Con l’accesso a oltre 893.000 punti di ricarica, DKV Mobility offre una delle reti di ricarica per veicoli elettrici più estese in tutta Europa.

“Con la nostra promessa di elettricità verde, stiamo dando un importante contributo alla trasparenza e alla tracciabilità dell’approvvigionamento di energia sostenibile”, spiega Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services di DKV Mobility. “I nostri clienti hanno la garanzia che, con la rete di accettazione DKV Mobility, ricaricano i loro veicoli elettrici esclusivamente con energia proveniente da fonti rinnovabili. Possono anche dichiarare questo aspetto nel loro bilancio di CO2. Questa offerta non solo rafforza la fiducia dei nostri clienti in noi come partner affidabile, ma sottolinea anche il nostro impegno per un futuro più rispettoso del clima”.

​Marco Berardelli, Managing Director DKV Mobility Italy, aggiunge: “L’esigenza di una mobilità aziendale sostenibile è sempre più forte e le aziende cercano soluzioni concrete e affidabili per ridurre il proprio impatto ambientale. Con questa iniziativa volta a utilizzare elettricità 100% prodotta da fonti rinnovabili per la ricarica dei veicoli elettrici, garantiamo ai nostri clienti uno strumento immediato e certificato per rendere la propria flotta più sostenibile. Oltre a contribuire a rispondere agli obiettivi di sostenibilità, offriamo loro anche un vantaggio competitivo in un mercato sempre più attento alla transizione ecologica.”

Le garanzie di origine sono certificati elettronici che confermano che l’energia elettrica acquistata è stata generata da fonti energetiche rinnovabili e immessa nella rete elettrica europea. Garantiscono un controllo continuo e trasparente dell’origine, evitando qualsiasi doppio conteggio dell’elettricità verde.

