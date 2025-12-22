Cascina entra nella 'Rete dei Comuni Sostenibili'

Cascina, comune in provincia di Pisa, ha fatto il suo ingresso nella Rete dei Comuni Sostenibili, unendosi a San Giuliano Terme, Palaia, Capannoli, Terricciola e Volterra.

Con questa adesione, il comune si impegna a realizzare il Rapporto di Sostenibilità e l’Agenda Locale 2030, partecipando al monitoraggio degli indicatori, alla pianificazione strategica e a progetti concreti con il coinvolgimento della comunità.

Secondo il direttore tecnico Maurizio Gazzarri, il monitoraggio della Rete è ormai un modello di riferimento per amministratori e cittadini. Il sindaco Michelangelo Betti e l’assessore Paolo Cipolli sottolineano come l’ingresso nella Rete darà nuovo impulso alle politiche ambientali locali. Cascina sarà inoltre protagonista della terza edizione della “Guida dei Comuni Sostenibili” prevista per la primavera 2026.

