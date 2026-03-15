Moda sostenibile: a Buckingham Palace il re Carlo celebra i risultati della Fashion Task Force

A Buckingham Palace, re Carlo III ha ricevuto i risultati della SMI Fashion Task Force, coalizione di grandi marchi del lusso (tra cui Armani, Brunello Cucinelli, Burberry e Prada) guidata da Federico Marchetti. L’iniziativa, nata dalla Sustainable Markets Initiative del 2020, punta a rendere la moda di lusso più sostenibile e responsabile.

La task force ha presentato progressi concreti: prodotti da agricoltura e allevamento rigenerativi sono ora pronti per il mercato. Armani ha lanciato t-shirt in cotone rigenerativo coltivato accanto ad alberi autoctoni nel Sud Italia, aumentando del 35% l’efficienza d’uso del suolo e producendo 8 tonnellate di fibra nel primo anno. Brunello Cucinelli ha introdotto sciarpe in cashmere rigenerativo dall’Himalaya, ripristinando pascoli degradati e supportando le comunità locali, mentre Prada sviluppa progetti di pelle rigenerativa.

La task force ha inoltre avviato progetti pilota per passaporti digitali di prodotto (DPP), garantendo tracciabilità e trasparenza sulle credenziali di sostenibilità dei capi.

Secondo Marchetti, interpellato dal Corriere della Sera, “la sostenibilità parte dal basso: spiegando ai consumatori come e perché certi metodi convengono a tutti, il pubblico capisce e segue”. Re Carlo, appassionato di ambiente dal 1969, ha definito Marchetti la sua “arma segreta italiana” nella promozione di un lusso più etico e green.

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