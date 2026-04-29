Restauro sostenibile: accordo tra Federlegnoarredo e Assorestauro

Federlegnoarredo e Assorestauro hanno siglato un’intesa per promuovere la riqualificazione sostenibile del patrimonio edilizio storico italiano, risorsa chiave per identità culturale e sviluppo economico.

L’accordo punta a creare modelli condivisi di rigenerazione urbana, unendo filiera del legno-arredo e restauro architettonico. Tra le azioni previste: formazione specialistica, ricerca su materiali innovativi, partecipazione a programmi europei e diffusione di buone pratiche, con attenzione ai centri storici e ai borghi.

Il legno, materiale rinnovabile, viene indicato come elemento strategico per interventi compatibili con la conservazione e la sostenibilità. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche europee come la New European Bauhaus ed è stata formalizzata durante il Salone del Mobile.Milano.

Obiettivo comune: coniugare tutela del patrimonio, innovazione e sviluppo territoriale attraverso filiere produttive di qualità.

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