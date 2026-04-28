Blue Economy in crescita: investimenti e innovazione trainano lo sviluppo sostenibile del mare

La blue economy si conferma uno dei pilastri strategici dello sviluppo europeo, con un crescente afflusso di investimenti in tecnologie, ricerca e imprese legate al mare. Il report 2026 di BlueInvest segnala un aumento dei capitali destinati al settore, spinto dall’interesse verso soluzioni che uniscono crescita economica e sostenibilità.

Il perimetro della blue economy è ampio: non riguarda solo pesca e turismo, ma anche energie rinnovabili marine, biotecnologie, trasporti sostenibili e gestione delle risorse naturali. Un ecosistema in espansione che punta a valorizzare il mare riducendo l’impatto ambientale.

In questa direzione si muove anche il nuovo bando della Sustainable Blue Economy Partnership, che sostiene progetti europei di innovazione e infrastrutture marittime, con scadenza fissata al 20 giugno 2026. A livello territoriale, iniziative come il bando da 2 milioni di euro in Sicilia mirano invece a diversificare le attività della pesca e rafforzare la resilienza delle comunità costiere.

A spingere la crescita del settore sono anche le nuove tecnologie: dall’uso dell’intelligenza artificiale per il monitoraggio degli ecosistemi marini, fino ai sistemi per l’energia da onde e correnti. Innovazione e sostenibilità diventano così elementi centrali dello sviluppo.

Il futuro della blue economy si gioca sulla capacità di integrare investimenti pubblici e privati, ricerca e applicazioni concrete, con l’obiettivo di costruire un modello economico più competitivo e rispettoso degli equilibri ambientali.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.