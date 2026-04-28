Varese punta sulla sostenibilità: imprese e terzo settore a confronto sulla circular economy

La sostenibilità torna protagonista a Varese con il Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale, ospitato dalla Camera di Commercio di Varese. Il focus dell’edizione è l’“ecosistema circolare”, che mette al centro collaborazione tra imprese, ambiente e terzo settore.

L’obiettivo è tradurre l’economia circolare in strumenti concreti per le aziende, puntando su filiere integrate e sinergie sociali capaci di generare vantaggi competitivi e migliorare la sostenibilità dei processi produttivi.

Il programma prevede interventi di accademici e rappresentanti del mondo imprenditoriale, con testimonianze da settori chiave come tessile, cosmetica, plastica e costruzioni. Spazio anche alle best practice e a modelli replicabili di innovazione sostenibile.

Tra i protagonisti dell’evento figurano il presidente della Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello, e rappresentanti del network promotore, insieme a esperti di sostenibilità e innovazione sociale, che guideranno il confronto tra imprese e stakeholder.

L’iniziativa conferma il ruolo di Varese come laboratorio nazionale per la sostenibilità, dove collaborazione e innovazione diventano leve strategiche per la crescita economica.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.