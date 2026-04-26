“Una ricetta per Borgosatollo”: il concorso che unisce cucina, territorio e sostenibilità

A Borgosatollo prende il via il concorso culinario “Una ricetta per Borgosatollo”, un’iniziativa pensata per valorizzare il territorio attraverso la cucina, intrecciando tradizione, gusto e attenzione alla sostenibilità.

L’obiettivo è quello di creare piatti capaci di raccontare il Comune non solo dal punto di vista gastronomico, ma anche culturale e storico, reinterpretando le ricette in chiave contemporanea secondo principi di alimentazione equilibrata, riduzione degli sprechi e rispetto per l’ambiente.

Il concorso - scrive primabrescia.it - è aperto a tutti i maggiorenni, residenti e non residenti, e si articola in quattro categorie: antipasti, primi piatti, secondi e dolci. Ogni partecipante potrà presentare una sola ricetta, che dovrà essere originale e coerente con lo spirito dell’iniziativa.

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi è necessario compilare l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Borgosatollo e inviarlo via email all’indirizzo indicato, allegando la fotografia del piatto finito. È possibile, in modo facoltativo, aggiungere anche immagini delle varie fasi di preparazione. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 10 maggio 2026.

Le ricette saranno valutate da una Commissione composta da quattro giudici con competenze nel settore gastronomico e nella realtà locale, tra cuochi, professionisti e rappresentanti di associazioni del territorio. Il loro giudizio sarà insindacabile e decreterà un unico vincitore.

Il premio consisterà in una pergamena di riconoscimento, mentre la ricetta selezionata verrà valorizzata e diffusa attraverso i canali social e il sito istituzionale del Comune. La premiazione si svolgerà in forma pubblica, trasformando l’evento in un momento di condivisione per la comunità.

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