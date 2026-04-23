Vesuvio, turismo sostenibile al centro della nuova strategia: nasce il Marchio di Qualità Ambientale

Si rafforza la strategia per il turismo sostenibile nel Parco Nazionale del Vesuvio, dove si è svolto a Ottaviano, presso il Palazzo Mediceo di Ottaviano, il Forum della Carta Europea del Turismo Sostenibile.

All’incontro hanno partecipato oltre sessanta rappresentanti tra istituzioni, imprese e associazioni, con l’obiettivo di fare il punto sul piano 2021-2026 e definire le linee guida per il quinquennio 2027-2031. Il bilancio del periodo in corso è positivo: il 60% delle azioni previste risulta già completato, a conferma dell’efficacia della strategia adottata.

Il percorso è sostenuto dalla EUROPARC Federation e da Federparchi, che promuovono la Carta come modello di governance partecipata per le aree protette.

Tra i punti centrali del forum figura il lancio del nuovo Marchio di Qualità Ambientale del Parco, uno strumento pensato per incentivare le imprese locali a ridurre il proprio impatto ambientale e valorizzare le eccellenze agricole e artigianali del territorio vesuviano attraverso criteri tecnici rigorosi.

Il presidente dell’Ente Parco, Raffaele De Luca, ha evidenziato la necessità di coniugare sviluppo economico, tutela ambientale e benefici concreti per le comunità locali, rafforzando un modello di crescita sostenibile.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate anche le modalità di rinnovo della Carta e l’avvio del nuovo percorso strategico 2027-2031, con l’obiettivo di ampliare il partenariato e consolidare la rete territoriale.

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