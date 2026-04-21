Politecnico, svolta green: nuovo piano triennale tra ambiente, inclusione e territorio

Il Politecnico di Milano rafforza il proprio impegno sulla sostenibilità con il nuovo Piano 2026–2028, presentato da Alessandro Perego e Chiara Pesenti. Dopo un primo triennio che ha portato a una riduzione del 30% delle emissioni di CO₂, l’ateneo - scrive la Provincia di Cremona - punta ora a nuovi obiettivi ambientali e sociali.

Tra le priorità: meno rifiuti indifferenziati, energia interamente da fonti rinnovabili e nuovi spazi riqualificati per studio e socialità. Cresce anche l’attenzione all’inclusione, con interventi per rendere didattica e strutture accessibili a tutti.

Il piano segna inoltre un cambio di approccio: non solo miglioramenti interni, ma maggiore collaborazione con territori e comunità, ad esempio attraverso le comunità energetiche. In questo percorso avrà un ruolo strategico anche il campus di Cremona, laboratorio per progetti su energia, agricoltura ed economia circolare.

L’obiettivo è chiaro: fare della sostenibilità un processo condiviso, capace di unire ambiente, innovazione e responsabilità sociale.

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