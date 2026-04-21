Politecnico, svolta green: nuovo piano triennale tra ambiente, inclusione e territorio
di R.S.
In questo percorso avrà un ruolo strategico anche il campus di Cremona
Il Politecnico di Milano rafforza il proprio impegno sulla sostenibilità con il nuovo Piano 2026–2028, presentato da Alessandro Perego e Chiara Pesenti. Dopo un primo triennio che ha portato a una riduzione del 30% delle emissioni di CO₂, l’ateneo - scrive la Provincia di Cremona - punta ora a nuovi obiettivi ambientali e sociali.
Tra le priorità: meno rifiuti indifferenziati, energia interamente da fonti rinnovabili e nuovi spazi riqualificati per studio e socialità. Cresce anche l’attenzione all’inclusione, con interventi per rendere didattica e strutture accessibili a tutti.
Il piano segna inoltre un cambio di approccio: non solo miglioramenti interni, ma maggiore collaborazione con territori e comunità, ad esempio attraverso le comunità energetiche. In questo percorso avrà un ruolo strategico anche il campus di Cremona, laboratorio per progetti su energia, agricoltura ed economia circolare.
L’obiettivo è chiaro: fare della sostenibilità un processo condiviso, capace di unire ambiente, innovazione e responsabilità sociale.
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