Ecosostenibilità

Il packaging come leva strategica di valore

di R.P.

29 sec

Non si limita a contenere o proteggere un prodotto: rappresenta un elemento determinante

Il packaging come leva strategica di valore
2273 - Telenord.settimolink.it

Nel mercato contemporaneo, caratterizzato da un'elevata competitività e da consumatori sempre più esigenti, il prezzo non è determinato esclusivamente da fattori oggettivi. Al contrario, è fortemente influenzato dalla percezione del valore.

In questo contesto, il packaging assume un ruolo strategico spesso sottovalutato. Non si limita a contenere o proteggere un prodotto: rappresenta un elemento determinante nella costruzione del posizionamento, nella comunicazione del brand e nella definizione del prezzo percepito.

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