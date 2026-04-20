Il packaging come leva strategica di valore

Nel mercato contemporaneo, caratterizzato da un'elevata competitività e da consumatori sempre più esigenti, il prezzo non è determinato esclusivamente da fattori oggettivi. Al contrario, è fortemente influenzato dalla percezione del valore.

In questo contesto, il packaging assume un ruolo strategico spesso sottovalutato. Non si limita a contenere o proteggere un prodotto: rappresenta un elemento determinante nella costruzione del posizionamento, nella comunicazione del brand e nella definizione del prezzo percepito.

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