Tarvisio scommette sul turismo ecosostenibile: riqualificato il Percorso Natura del Faggio Secolare

Tra boschi secolari, sentieri immersi nel silenzio e un patrimonio naturale unico, il Tarvisiano rafforza il proprio modello di turismo sostenibile puntando sulla tutela dell’ambiente e sulla valorizzazione dell’identità locale.

Il territorio delle Alpi Giulie - scrive il Gazzettino - prosegue infatti il percorso avviato con la certificazione del Global Sustainable Tourism Council ottenuta nel 2020, trasformando i principi internazionali della sostenibilità in interventi concreti dedicati alla salvaguardia del paesaggio, alla qualità dell’esperienza dei visitatori e al benessere delle comunità residenti.

In questa strategia si inserisce il progetto Interreg REGENERATE, sviluppato insieme ad Alta Badia, Arabba e Hermagor-Pressegger See, che punta a sperimentare nuovi modelli di turismo rigenerativo. L’obiettivo non è soltanto ridurre l’impatto delle attività turistiche, ma creare valore duraturo per i territori attraverso una maggiore integrazione tra ambiente, cultura e comunità locali.

Nel Tarvisiano l’intervento pilota riguarda la riqualificazione del Percorso Natura - Sentiero del Faggio Secolare, un itinerario immerso nella natura che viene arricchito con nuove aree di sosta nel verde, installazioni di arte naturale e contenuti dedicati alla conoscenza del patrimonio forestale.

Il progetto punta a trasformare il percorso in un’esperienza capace di unire turismo, educazione ambientale e valorizzazione del paesaggio, offrendo ai visitatori un modo più consapevole di vivere il territorio.

La riqualificazione del sentiero rappresenta così un tassello di una strategia più ampia che vede il Tarvisiano impegnato nella costruzione di un’offerta turistica sostenibile, in grado di proteggere gli ecosistemi locali e allo stesso tempo sostenere lo sviluppo economico e sociale della montagna.