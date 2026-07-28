Fiat fornirà al Vaticano 30 veicoli elettrici per accelerare la decarbonizzazione

Fiat rafforza la storica collaborazione con il Vaticano con la fornitura di una flotta di 30 veicoli elettrici destinati agli spostamenti e alle attività operative dei dipendenti della Santa Sede. L'iniziativa rientra nell'accordo con il Governatorato del Vaticano per sostenere il percorso di decarbonizzazione, con l'obiettivo di raggiungere una mobilità a zero emissioni entro il 2030.

La flotta sarà composta principalmente dalla Topolino, il quadriciclo elettrico pensato per la mobilità urbana, e dal nuovo Tris, veicolo commerciale leggero elettrico ispirato alla storica Ape. I primi 20 mezzi sono già stati consegnati nel corso di una cerimonia ufficiale presso il Governatorato della Santa Sede.

L'accordo rappresenta un nuovo capitolo della lunga collaborazione tra Fiat e il Vaticano, oggi orientata verso una mobilità sempre più sostenibile e a basse emissioni.

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