Trieste Airport ottiene la certificazione ACA 4 per la riduzione delle emissioni di CO₂

Il Trieste Airport compie un nuovo passo nel percorso di sostenibilità ambientale ottenendo la certificazione ACA 4 – Transformation dell'Airport Carbon Accreditation di ACI Europe, uno dei principali standard internazionali per la gestione e la riduzione delle emissioni di CO₂ negli aeroporti.

Il riconoscimento colloca lo scalo di Ronchi dei Legionari tra gli aeroporti europei più virtuosi sul fronte della decarbonizzazione, premiando una strategia basata sul monitoraggio delle emissioni, sulla loro progressiva riduzione e sul coinvolgimento di tutti gli operatori aeroportuali.

Il risultato è stato raggiunto anche grazie alla collaborazione con To70 Italia e si inserisce nel più ampio percorso ESG intrapreso da Trieste Airport, che punta a coniugare sviluppo dell'infrastruttura e sostenibilità ambientale.

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