Robotica ecosostenibile, la nuova sfida della tecnologia: macchine progettate per aiutare il pianeta

La robotica del futuro non dovrà essere soltanto più veloce, precisa e autonoma, ma anche più sostenibile. È questa la proposta avanzata da un gruppo internazionale di scienziati che, in un manifesto pubblicato su Nature Machine Intelligence, invita a sviluppare un nuovo approccio: la robotica della sostenibilità.

L'obiettivo è progettare robot capaci di produrre benefici non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche ambientale, sociale ed economico. Secondo i ricercatori, gli effetti sul pianeta e sulla società dovrebbero essere valutati già nella fase iniziale di progettazione, senza aspettare che la tecnologia sia già diffusa.

Tra gli aspetti da considerare ci sono il consumo energetico delle macchine, l'utilizzo di materiali difficili da reperire o smaltire e il loro impatto sugli ecosistemi. Un cambio di prospettiva che punta a evitare gli errori commessi con altre innovazioni del passato, come nel caso della plastica, i cui effetti ambientali sono emersi pienamente solo dopo la sua larga diffusione.

Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario un lavoro interdisciplinare: ingegneri e informatici dovranno collaborare con biologi, ecologi, medici, agronomi e studiosi delle scienze sociali per valutare tutte le conseguenze legate allo sviluppo delle nuove macchine.

Un ruolo importante potrebbe arrivare anche dalla biomimetica, la disciplina che prende ispirazione dai meccanismi della natura per creare tecnologie più efficienti. Dallo studio delle radici delle piante sono già nati progetti di robot capaci di muoversi nel terreno senza danneggiarlo, con possibili applicazioni in agricoltura e monitoraggio ambientale. Altri studi puntano invece a sviluppare macchine in grado di muoversi sfruttando variazioni naturali di temperatura e umidità, riducendo la dipendenza dalle batterie.

La sfida della robotica sostenibile è quindi trasformare le macchine da semplici strumenti tecnologici a sistemi progettati per convivere in equilibrio con l'ambiente e contribuire alla soluzione delle grandi emergenze globali.

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