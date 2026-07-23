Assovetro: per 9 italiani su 10 il vetro è il packaging più sicuro ed ecosostenibile

Il vetro si conferma il materiale da imballaggio preferito dagli italiani per sicurezza, qualità e sostenibilità ambientale. È quanto emerge da una ricerca Ipsos Doxa realizzata per Assovetro, secondo cui nove italiani su dieci lo considerano la scelta migliore rispetto agli altri materiali.

Nella valutazione dei consumatori, il vetro ottiene i punteggi più elevati per la tutela della salute, la conservazione di sapore e qualità degli alimenti e il ridotto impatto ambientale. Tuttavia, lo studio evidenzia un divario tra le preferenze dei cittadini e l'offerta disponibile sul mercato: in categorie come acqua, latte, yogurt e succhi di frutta, i prodotti confezionati in vetro restano una quota limitata delle vendite.

L'indagine rileva inoltre un forte consenso verso il sistema del vuoto a rendere, sostenuto dall'88% degli intervistati. Tra gli incentivi ritenuti più efficaci figurano un rimborso economico adeguato, punti di raccolta facilmente accessibili e bonus sugli acquisti successivi. Secondo Assovetro, i risultati indicano una domanda crescente di packaging in vetro che il mercato non riesce ancora a soddisfare pienamente.

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