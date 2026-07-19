Italia-Etiopia, collaborazione per sistemi alimentari ecosostenibili: al centro il ruolo dei dati

Rafforzare la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e costruire sistemi agroalimentari più sostenibili: sono questi gli obiettivi al centro della collaborazione tra Italia, Etiopia e Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao).

L’ambasciatrice etiope in Italia e rappresentante permanente dell’Etiopia presso le agenzie Fao, Ifad e Pam, Demitu Hambisa Bonsa, è intervenuta presso la sede centrale della Fao a Roma al panel dal titolo “L’esperienza dell’Etiopia nella governance e nel coordinamento dei dati per la sicurezza alimentare e la nutrizione: sfide e opportunità”.

Nel suo intervento, la diplomatica ha illustrato le strategie adottate dall’Etiopia per rafforzare i sistemi di sicurezza alimentare attraverso una migliore gestione dei dati, una maggiore cooperazione tra istituzioni e lo sviluppo di politiche pubbliche fondate su informazioni affidabili e verificabili.

Il confronto ha sottolineato il ruolo decisivo dei dati nella costruzione di sistemi alimentari più resilienti e sostenibili. Disporre di informazioni tempestive, integrate e accessibili consente infatti di individuare con maggiore precisione le aree vulnerabili, pianificare interventi efficaci e rispondere alle crisi alimentari e climatiche.

L’incontro ha offerto inoltre un’opportunità di dialogo sulle migliori pratiche internazionali e sulle prospettive future per migliorare la governance dei dati attraverso innovazione, cooperazione e partenariati strategici.

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