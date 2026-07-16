Salerno, tre giorni per il mare e l'ecosostenibilità: al via il progetto "Be The Change"

Laboratori, escursioni e incontri dedicati alla tutela degli ecosistemi marini e alla sostenibilità ambientale. Dal 21 al 23 luglio, tra Pioppi, nel comune di Pollica, e San Mauro Cilento, prende il via il primo ciclo di iniziative del progetto "Be The Change", promosso da Legambiente e dalle realtà associative del territorio.

L'iniziativa, finanziata dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, punta a sensibilizzare cittadini e visitatori sulla protezione delle aree costiere, sulla gestione sostenibile delle risorse idriche e sui principi dell'economia circolare.

Il programma prevede incontri con esperti, attività sul campo e momenti divulgativi. A Pioppi si parlerà di biodiversità marina, con una visita al Museo Vivo del Mare di Palazzo Vinciprova dedicata agli ecosistemi della costa cilentana e alla tutela della tartaruga Caretta caretta, oltre a un'escursione sul Sentiero del Pozzo dell'Uva Nera.

Le giornate successive saranno dedicate agli effetti delle attività umane sul mare, all'erosione costiera, al ruolo della Posidonia oceanica e alle buone pratiche dell'economia circolare. La chiusura del progetto è prevista a San Mauro Cilento, con una visita alla Cooperativa Agricola Nuovo Cilento sui temi della produzione sostenibile e delle filiere locali, seguita da un corso di assaggio dedicato all'olio extravergine di oliva e alla cultura della Dieta Mediterranea.

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