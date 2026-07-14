Numana, turismo ecosostenibile: Croce Rossa gestirà l’E-Bike Point del porto, al via il servizio gratuito

La Croce Rossa Italiana amplia il proprio impegno sul territorio con un nuovo servizio dedicato alla mobilità sostenibile. Al Porto turistico di Numana è stato inaugurato l’E-Bike Point, affidato alla gestione del Comitato di Ancona della Croce Rossa.

L’iniziativa - scrive Ancona Today - mette a disposizione fino a otto biciclette a pedalata assistita, che potranno essere utilizzate gratuitamente da residenti e turisti per visitare la Riviera del Conero in modo ecologico e a basso impatto ambientale.

Il servizio sarà operativo dal 10 luglio al 31 agosto, tutti i giorni dalle 10 alle 18, presso il Punto Assistenza della Croce Rossa situato in piazzale Massaccesi, all’interno del porto di Numana.

Oltre a garantire il supporto ai cittadini e ai visitatori, gli operatori della Croce Rossa si occuperanno della gestione del prestito delle e-bike, contribuendo a promuovere un modello di turismo sostenibile e una mobilità alternativa per la scoperta del territorio.

L’iniziativa rappresenta un esempio di collaborazione tra servizi alla comunità e valorizzazione turistica, con l’obiettivo di incentivare spostamenti a emissioni ridotte e una fruizione più lenta e consapevole delle bellezze naturali della Riviera del Conero.

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