Abruzzo punta sul turismo ecosostenibile, a Roseto nasce Oishī Country Retreat

Un nuovo modello di ospitalità sostenibile prende forma nelle campagne di Cologna Spiaggia, nel territorio di Roseto degli Abruzzi. Si chiama Oishī Country Retreat il progetto ideato da Luca Di Marcantonio, fondatore del marchio Oishī, selezionato tra le iniziative sostenute dal Ministero del Turismo attraverso i programmi dedicati alla promozione dell’ecoturismo e del turismo sostenibile.

L’intervento prevede la riconversione di un immobile già esistente, una scelta che consente di evitare nuovo consumo di suolo e di ridurre l’impatto ambientale, con soluzioni pensate per favorire l’integrazione della struttura nel paesaggio circostante.

Il progetto ha ottenuto uno dei punteggi più elevati nella graduatoria del bando ministeriale e propone un’esperienza che unisce ospitalità, natura e cultura gastronomica. La struttura comprenderà camere, spazi immersi nel verde e un’area dedicata alla cucina giapponese, con un sushi bar aperto anche al pubblico e percorsi ispirati alla tradizione Omakase.

L’obiettivo è creare un luogo capace di valorizzare il territorio attraverso un equilibrio tra accoglienza, qualità del cibo e sostenibilità ambientale.

Oishī Country Retreat rappresenta una nuova tappa nel percorso del gruppo Oishī, nato nel 2014 e già presente con ristoranti a Teramo e Pescara. La sede teramana ha conquistato per il terzo anno consecutivo il riconoscimento Bib Gourmand della Guida Michelin, mentre entrambi i locali hanno ricevuto i Due Mappamondi del Gambero Rosso.

«Questo riconoscimento dimostra che l’Abruzzo può competere quando qualità e visione trovano il giusto sostegno – ha dichiarato Di Marcantonio –. L’obiettivo è creare un’esperienza autentica capace di dialogare con un pubblico internazionale, mantenendo forte il legame con il territorio».

Secondo il fondatore, il progetto può diventare un esempio di sviluppo per il turismo regionale: «L’Abruzzo ha borghi, campagne, paesaggi ed enogastronomia. L’auspicio è che iniziative sostenibili possano moltiplicarsi attraverso un sostegno strutturato a chi sceglie di investire sulla qualità».

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.