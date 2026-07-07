Venezia, aeroporto Marco Polo: dalla BEI 80 milioni per la transizione ecosostenibile

L’aeroporto Marco Polo di Venezia accelera il percorso verso la sostenibilità grazie a un finanziamento da 80 milioni di euro concesso dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore di Milione, società controllante di SAVE, il gruppo che gestisce lo scalo veneziano.

Le risorse saranno destinate a un programma di investimenti dedicato all’efficienza energetica, all’elettrificazione delle attività aeroportuali, alla digitalizzazione e al rafforzamento della resilienza operativa, con l’obiettivo di raggiungere zero emissioni entro il 2030.

Tra gli interventi previsti figurano nuove infrastrutture a basse emissioni, l’acquisto di veicoli elettrici, il potenziamento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e il miglioramento dei sistemi informatici, compresa la sicurezza digitale.

Il piano prevede inoltre l’installazione di circa 500 colonnine di ricarica per veicoli elettrici e l’introduzione di oltre 20 mezzi a zero emissioni, insieme a interventi per una gestione più efficiente dei rifiuti e delle acque di dilavamento, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dello scalo.

L’investimento genererà anche ricadute economiche sul territorio, con circa 1.000 posti di lavoro temporanei stimati durante la fase di realizzazione degli interventi. Il progetto non prevede un aumento della capacità aeroportuale, ma punta a rendere più sostenibili e resilienti le infrastrutture esistenti.

Con 11,8 milioni di passeggeri nel 2025, il Marco Polo è il terzo aeroporto intercontinentale italiano e rappresenta un nodo strategico per il Nord-Est. Per il gruppo SAVE la sostenibilità è un elemento centrale della gestione dello scalo, anche in considerazione del delicato contesto ambientale della laguna veneziana.

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