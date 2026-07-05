Lombardo Bikes entra in Amfori: nuova spinta su sostenibilità e filiera etica

Lombardo Bikes, azienda italiana attiva dal 1952 nella produzione di biciclette, annuncia il proprio ingresso in Amfori, network internazionale che riunisce oltre 2.000 imprese impegnate nel miglioramento delle condizioni sociali e ambientali lungo l’intera catena di fornitura. L’adesione rappresenta un passo strategico nel percorso di sostenibilità già avviato dallo storico marchio.

Attraverso questa partnership, l’azienda potrà adottare strumenti e standard internazionali come il programma BSCI per la gestione dei rischi sociali e il protocollo BEPI per quelli ambientali, con l’obiettivo di rafforzare il controllo della supply chain, garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e ridurre l’impatto ambientale dei processi produttivi.

Secondo il CEO Emilio Lombardo, l’ingresso in Amfori consentirà di strutturare ulteriormente il percorso di sostenibilità aziendale, aumentando trasparenza e capacità di monitoraggio lungo tutta la filiera e contribuendo a una produzione più etica e responsabile.

Il nuovo traguardo si inserisce in un modello industriale già orientato alla sostenibilità. Lo stabilimento di Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani, è alimentato al 100% da energia rinnovabile dal 2023 e l’azienda promuove pratiche di economia circolare, riciclo e riuso dei materiali. Lombardo Bikes è inoltre tra i protagonisti della mobilità elettrica in Italia, con una gamma di e-bike dedicata a diverse esigenze di utilizzo.

Accanto alla produzione, l’azienda sviluppa anche iniziative sociali e sportive, sostenendo progetti di inclusione come Panathlon e Baskin e supportando atleti e paratleti come Andrea Adamo e Andrea Devicenzi. Forte anche il legame con il territorio, attraverso attività educative nelle scuole, ciclopasseggiate e collaborazioni con le Forze dell’Ordine, oltre a politiche di welfare aziendale che includono un asilo interno, un programma di sostegno alle famiglie e un bonus per le nuove nascite.

Lombardo Bikes è stata inoltre inserita nel Rapporto 2026 della Fondazione Symbola dedicato a “Coesione e Competizione”, insieme ad aziende come A2A, Conad e Granarolo, riconoscimento che valorizza le realtà italiane capaci di coniugare crescita economica e responsabilità sociale.

Con questo nuovo ingresso in Amfori, l’azienda conferma la volontà di rafforzare il proprio ruolo non solo come produttore, ma come attore attivo nella transizione verso un’industria più sostenibile e attenta alle persone e al territorio.

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