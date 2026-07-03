La Lombardia cambia modello di turismo: più qualità, innovazione e sostenibilità nel piano 2026-2028

La Lombardia punta su un turismo meno legato ai grandi numeri e più orientato alla qualità, alla sostenibilità e alla creazione di valore per i territori. Il Consiglio regionale ha approvato il Piano per lo sviluppo del Turismo e dell'Attrattività 2026-2028, il documento che guiderà le politiche del comparto nei prossimi tre anni.

L'obiettivo, spiegato dall'assessore al Turismo e Marketing territoriale Debora Massari, è superare la logica della semplice crescita dei flussi turistici per favorire uno sviluppo più equilibrato e duraturo.

«Non vogliamo semplicemente aumentare il numero dei visitatori, ma generare valore per le imprese e per le comunità locali, valorizzando l'intero territorio lombardo, dalle città d'arte ai laghi fino ai piccoli borghi», ha dichiarato l'assessore.

Il nuovo piano arriva dopo un 2025 particolarmente positivo per il turismo regionale. Lo scorso anno la Lombardia ha registrato 22,3 milioni di arrivi e 56,7 milioni di presenze, con quasi quattro milioni di pernottamenti in più rispetto al 2024. A sostenere la crescita è stato soprattutto il mercato internazionale, che oggi rappresenta il 68% delle presenze complessive.

La strategia per il triennio 2026-2028 mira ora a consolidare questi risultati attraverso un'offerta più innovativa e competitiva. Tra le principali linee d'azione figurano la digitalizzazione dei servizi turistici anche grazie all'impiego dell'intelligenza artificiale, la creazione di esperienze sempre più personalizzate per i visitatori, il rafforzamento della formazione degli operatori del settore e una comunicazione più coordinata dell'identità turistica lombarda.

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